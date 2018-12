“Si mettano pure tutti insieme, Micciché e Crocetta, Lombardo e Alfano. Così finalmente i siciliani avranno chiaro chi effettivamente è per il cambiamento e chi invece vuole salvare solo se stesso”., da circa sei mesi commissario della Lega in Sicilia,infatti, il coordinatore di Forza Italia aveva sostanzialmente detto: “Il Carroccio? Quello non è un partito, quello è solo populismo...”.“Più che altro ho preso atto di una strampalata visione politica. La Sicilia, che una volta era laboratorio di ciò che sarebbe accaduto nel resto del Paese, non è più terra d’avanguardia”.“Parlo di questa idea dello ‘schema polpettone’: tutti insieme e tutti contro qualcuno. E Micciché se la prende con noi, non a caso. Visto che stiamo rompendo molti schemi, anche a livello nazionale, nonostante tutte le difficoltà”.“… è evidente che non si tratta di una proposta innovativa. È solo un disperato tentativo di autoconservazione della vecchia politica. Adesso si vogliono ripresentare come se fossero delle vergini vestali. Ma i siciliani non sono stupidi e sono stanchi di questa politica”.“Io so solo che questa gente ha avuto la propria occasione. Hanno governato, e la Sicilia è in queste condizioni”.“Credo sia sotto gli occhi di tutti: prenda i trasporti, ad esempio. Siamo a livelli medioevali. E chi ha governato in questi anni, riducendo la Sicilia in questo modo?”.“Già, ma adesso vogliono mettersi tutti insieme. In un tentativo gattopardesco di cambiare tutto perché nulla cambi. E magari per tenere in piedi le solite clientele. Basta sentire i loro discorsi: vogliono sempre spendere per assumere gente, mai per investire sulla Sicilia. Noi invece in Sicilia non abbiamo ma governato. E una cosa è certa”.“Che non prenderemo lezioni da chi ha ridotto la Sicilia in queste condizioni”.“Guardi, di Nello Musumeci ho un grande rispetto. Lo considero un vero galantuomo. Purtroppo, però, il problema è tutto ciò che si è aggregato attorno a lui. E oggi purtroppo è prigioniero di quella maggioranza che è fondamentale sia per la giunta sia per far passare i provvedimenti all’Ars”.“No, non credo che possa succedere. Il problema è tutto siciliano. Ed è anche un problema interno a Forza Italia. Conosco diversi militanti azzurri che non si riconoscono in questa linea dettata da Micicché. Una linea squilibrata a sinistra. E in qualche caso squilibrata e basta”.“Certamente. Solo che vogliono farla passare come l’unione dei moderati. In realtà è solo l’unione di chi sta cercando un modo per sopravvivere politicamente, per restare comunque in piedi. Ma se lo fanno davvero, ci fanno un piacere”.“Perché a quel punto anche ai siciliani sarà chiara la differenza tra noi, che vogliamo cambiare le cose davvero, e loro che vogliono solo perpetuare se stessi. Insomma, voglio essere chiaro: a Miccichè, Faraone, Crocetta, Lombardo, Alfano piace la Sicilia che a noi non piace. Dove sono loro, non possiamo stare noi”.“Noi siamo una forza politica giovane in Sicilia, non ancora strutturata. Ma intanto abbiamo fissato dei paletti strettissimi, dati dal nostro codice etico voluto per il partito nell’Isola. Poi non abbiamo pregiudizi nei confronti di chi ha un passato politico. A noi interessa solo capire se l’avvicinamento alla Lega è dettata dalla vera volontà di cambiare la Sicilia, o se è frutto di mero opportunismo. In quel caso, siamo pronti a metterli alla porta”.“Perché siamo diversi, in effetti. Lui è il pallido riflesso di una stagione che non c’è più. Lui e gli altri che vogliono allearsi con lui sono solo dei dinosauri della politica che hanno preso coscienza del fatto di non avere più futuro, ma solo un passato. Un passato in cui hanno avuto la loro occasione. E i risultati sono evidenti: la Sicilia è in ginocchio e arretrata. Ai siciliani chiediamo ancora una volta: chi ha governato finora nell’Isola?”.