E' precipitata nel pozzo luce, l'impatto di è rivelato violentissimo. Ha riportato ferite molto gravi ed è stata ricoverata d'urgenza.

A lanciare l'allarme è stata la figlia, sul posto oltre ai sanitari sono arrivati i carabinieri che stanno accertando la dinamica del drammatico incidente.

Stava montando delle tende al balcone quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata dal secondo piano in via Vito La Mantia, nella zona di via Dante.una donna originaria delle Mauritius, trasportata con codice rosso all'ospedale Civico.