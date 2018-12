1) PALERMO - la Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133, ore 14:00 Benji e Fede firmano le copie della limited edition di "Siamo solo Noise".

12) ENNA - Teatro Garibaldi, Piazza Umberto I, ore 17:30 Cerimonia di consegna, per la 59/ma edizione dei Premi dell'Anno dell'Ussi, dei riconoscimenti agli atleti siciliani che si sono distinti nel corso del 2018.

13) CATANIA - Confindustria, Viale V. veneto 109, ore 17:30 Il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco incontra la stampa per gli auguri di Natale.

14) CATANIA - Municipio, ore 18:00 Seduta di consiglio comunale con all'ordine del giorno, tra l'altro, sul rischio sismico nel territorio della città di Catania.

15) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 18:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci inaugura un presepe al secondo piano di Palazzo d'Orleans realizzato in terracotta animata dal maestro Salvatore Milazzo, originario di Caltagirone. L'opera occupa uno spazio di oltre dieci mq e per la prima volta fa mostra di sé a Palermo dopo essere stato esposto in diverse parti del mondo.

16) AGRIGENTO - Centro storico, ore 18:00 Comincia "Mythos Opera festival, Agrigento, Catania e Taormina per le vie del mito", sette eventi organizzati nelle tre città in occasione delle festività natalizie. La conclusione domenica 23 a Catania nella chiesa di San Camillo dei Mercenari.

17) PALERMO - Teatro della Parrocchia Sant'Agnese, piazza Danisinni, ore 18:30 Inaugurazione dello Sportello di Mediazione Comunitaria Quartiere Danisinni. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore alla Cittadinanza Solidale Giuseppe Mattina e il Parroco della Chiesa di S.Agnese, Fratel Mauro Billetta.

Avvenimenti previsti per oggi, martedì 18 dicembre, in Sicilia.1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Prima udienza del processo al barelliere Davide Grofalo per omicidio volontario ed estorsione aggravata. Avrebbe ucciso 3 pazienti terminali iniettando aria nelle loro vene durante il tragitto ospedale-casa a bordo di ambulanze procurando la morte per embolia e sostenendo che erano morti per cause naturali, con l'obiettivo di avere denaro dalle loro famiglie per vestire la salma.2) PALERMO - Ance Sicilia, in via Volta 44, ore 09:00 Nel corso di un seminario organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo in collaborazione con il Rina e col patrocinio dell'Ance Sicilia, saranno forniti dati e case history sullo stato di attuazione della norma e sull'effetto di riduzione di incidenti mortali nell'Isola.3) PALERMO - Scuola delle scienze giuridiche, via Maqueda 172, ore 09:00 Convegno sul "Diritto amministrativo e misure di prevenzione della criminalità organizzata - La gestione dei beni confiscati: criticità e prospettive dopo le recenti riforme legislative". Prevista la presenza, tra gli altri, del Rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè e del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.4) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza del processo Gorgoni sulle infiltrazioni della mafia nella gestione dei rifiuti a Trecastagni ed Aci Catena.5) SIRACUSA - Confindustria, ore 10:30 Il presidente Diego Bivona, insieme alla squadra di Presidenza, incontra i giornalisti per tracciare un bilancio delle attività del 2018 ed affrontare alcuni temi rilevanti per il tessuto economico.6) AUGUSTA - Comprensorio militare Terravecchia, via Caracciolo 3, ore 10:30 Cerimonia di avvicendamento al Comando marittimo Sicilia tra l'Ammiraglio di Divisione Nicola De Felice (uscente) e il Contrammiraglio Andrea Cottini (entrante).7) PANTELLERIA (AG) - Municipio, ore 11:00 Vertice con Dat ed Enac convocato dall'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone per risolvere i disservizi aerei causati dalla compagnia aerea Dat.8) CATANIA - Prefettura, ore 11:00 Il Prefetto Claudio Sammartino incontra la stampa per uno scambio di auguri in vista delle feste natalizie e di fine anno.9) CEFALÙ (PA) - Fondazione Istituto Giglio, ore 11:30 Inaugurazione dell'unità di risveglio con 16 posti letto, monitorati h24, e delle nuove realizzazioni dell'area di emergenza.10) CATANIA - Arcidiocesi, via V. Emanuele, ore 12:15 Regione e Conferenza episcopale siciliana promuovono la raccolta differenziata dei rifiuti. L'assessore regionale dell'Energia Alberto Pierobon e monsignor Salvatore Gristina, vescovo di Catania e delegato della Cesi, firmano una convenzione per favorire l'istituzione nelle parrocchie dell'Isola degli eco-centri "Opifici di pace".