Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc, che prosegue: “Stamattina, ho presentato un’interrogazione urgente al sindaco per capire bene cosa sia successo tra un passaggio burocratico e l’altro: è stata soltanto una semplice dimenticanza oppure, peggio, si è voluto dare un netto taglio a questi fondi che, va ricordato, provengono soprattutto dalla Regione?

Appare evidente a tutti che, grazie a queste somme, il comandante Marchese ha la possibilità di approntare servizi più efficienti per la città, sia per quanto riguarda il controllo del traffico automobilistico, ma soprattutto come contratto alle mille illegalità che purtroppo ancora oggi nessuno riesce a debellare: dai posteggiatori abusivi ai venditori ambulanti, dai mercatini rionali fino al controllo dell’ambiente.

Mi auguro che al più presto Orlando e i suoi tornino sui propri passi e restituiscano alla polizia municipale le risorse economiche indispensabili per assicurare maggiore sicurezza alla città”.

PALERMO - “La mano sinistra non sa cosa fa quella destra: da un lato, la Giunta Orlando stanzia circa 8 milioni di euro l’anno per il miglioramento dei servizi della polizia municipale, poi, però, nel documento finanziario di programmazione economica 2018-2010 approvato dalla stessa Giunta non c’è alcuna traccia di questi fondi. Un bel rompicapo”.