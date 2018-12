- Il nuovo presidente è lì da pochi giorni. E in pochi giorniha fatto quello che il suo predecessore non ha voluto fare. Via libera a 130 assunzioni a tempo indeterminato nella Sas, una delle più grosse società partecipate regionali.Così come gli attacchi sferrati persino in diretta televisiva dal presidente dell’Ars, presidente fino a pochi giorni fa, prima delle dimissioni, rassegnate per il semplice fatto che “qualcuno mi chiede di fare qualcosa di diverso da quanto deciso in assemblea dei soci. E io non posso farlo”.provenienti da altre società regionali chiuse o fallite e temporaneamente “parcheggiati” in un albo. L’Ars pochi mesi fa ha anche approvato una legge per loro: una norma che di fatto prolunga il termine fissato da un decreto legislativo nazionale, consentendo così, fino al 31 dicembre, di “derogare” al blocco delle assunzioni solo per assumere, appunto, i lavoratori compresi in quell’albo.gli stipendi dei lavoratori, infatti, sono strettamente connessi a servizi che hanno una durata limitata nel tempo: due anni, nella maggior parte dei casi. E così, ecco il dubbio che – insieme alle parole di Micciché - ha portato Caruso a lasciare: si possono assumere a tempo indeterminato lavoratori i cui stipendi sono “coperti” solo per due anni?, avvocato in passato già a capo di altre società regionali compresa la stessa Sas, molto vicino a Forza Italia e in particolare al presidente della Commissione bilancio all’Ars. È lui che deve “maneggiare” la questione che si è fatta scottante. Ma sul punto, sembra non avere preoccupazioni: “Abbiamo studiato le carte – dice a LiveSicilia – e siamo convinti che l’unica modalità per assumere questi lavoratori sia il tempo indeterminato. Ce lo dice la legge regionale e la Regione stessa, socio unico”. E così, è partito l’iter proprio in queste ore. Un percorso che prevede comunque una sorta di selezione. Il bando è già stato pubblicato sul sito dell’azienda. I lavoratori interessati dovranno manifestare la propria volontà di entrare in Sas, quindi si insedierà “immediatamente” la commissione esaminatrice.Assunzione che partirà con un impegno settimanale di 12 ore e mezza. Non è escluso che le prossime manovre finanziarie possano rimpinguare poi il fondo e garantire un impegno maggiore. Intanto, i 130 potranno mettere piede dentro la Sas con contratti a tempo indeterminato nonostante i progetti siano a termine. Bisognerà comunque far presto: c’è tempo fino al 31 dicembre. Dal giorno dopo, le porte delle società regionali si chiuderanno nuovamente.