Un uomo di 77 anni è stato investito in via Montepellegrino da un'auto: è il terzo incidente in pochi giorni nello stesso tratto di strada.La scorsa settimana ad essere travolti erano stati due uomini, anche in questo caso stavano attraversando quando sono stati investiti da una Smart.Il giorno prima si era verificato lo scontro tra un giovane a bordo di uno scooter e un'auto. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.