Davanti a quella saracinesca chiusa ormai da tempo, il ricordo di Aldo è ogni giorno più forte.. Ieri i carabinieri, coordinati dalla procura che ha aperto un fascicolo per omicidio, hanno sentito un uomo serbo senza fissa dimora: sarebbe stato individuato tramite le immagini delle telecamere di piazzale Ungheria, la notte in cui è morto Aid Abdellah, conosciuto da tutti nella zona.. Lumini, poesie, mazzi di fiori, fotografie di Aldo ed Helios, circondano l'area in cui il pittore e mimo che aveva girato il mondo, aveva creato il suo giaciglio."Gli offrivo sempre il caffè, ci fermavamo a parlare spesso - dice con gli occhi lucidi -. A distanza di tre giorni non riesco ancora a credere che non ci sia più. Quella mattina ho trovato tutto a soqquadro, le tasche dei suoi pantaloni erano risvoltate, non c'era il cellulare, soltanto il portafoglio coi tre dollari: diceva che erano il suo portafortuna".Dopo una vita trascorsa in giro per il pianeta e varie tappe in Italia col suo fedelissimo micio, proprio sotto i portici del salotto della città ha trovato la morte. Tra le ipotesi c'è quella della rapina: qualcuno avrebbe voluto privare il senzatetto delle sue poche cose, degli spiccioli guadagnati per i ritratti che effettuava in strada. Aldo, infatti, non chiedeva l'elemosina, ma spesso residenti e commercianti gli donavano qualcosa."Era un dovere - dice Giuseppe Li Vigni -. Abbiamo perso una persona dolce e gentile, cordiale e dalla mente brillante per la violenza di qualcuno senza scrupoli. Abbiamo assistito più volte Aldo, come tutti i clochard che si trovano in questa zona e quello che è accaduto è un colpo al cuore di noi tutti e dell'intera città".