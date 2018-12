Una ragazza di 20 anni è stata condannata a 40 anni di carcere per aver lasciato le sue due bimbe, di uno e due anni, chiuse in una macchina per tutta la notte e parte della mattina, con temperature intorno ai 40 gradi, mentre lei era a una festa con degli amici.La ragazza, Amanda Hawkins, all'epoca dei fatti 19enne, ha lasciat Bryn e Addison in auto e ha passato la notte dagli amici. Dopo la festa, si è svegliata a mezzogiorno e si è ricordata delle figlie. Le bambine, portate in ospedale in condizioni disperate, sono morte poco dopo.Per difendersi la ragazza ha detto che erano svenute dopo aver annusato dei fiori in un lago vicino. Gli agenti, invece, hanno scoperto che la madre le aveva lasciate intenzionalmente in auto per 15 o 18 ore mentre la temperatura nella Hill Country raggiungeva i 40 gradi.