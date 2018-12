MESSINA - È in condizioni critiche la giovane studentessa di 23 anni, S.P., di Bronte, caduta in una botola alla facoltà di Biologia al Papardo di Messina. La botola ha ceduto improvvisamente sotto il suo peso, si è inclinata e la ragazza ha fatto un volo di oltre sei metri. Inoltre la grata in ferro nella caduta è crollata addosso alla ragazza. Sul posto a soccorrere la giovane i medici del 118 e gli uomini dei vigili del fuoco. Le condizioni della studentessa sono apparse subito gravi e così è stata trasportata all’ospedale Papardo in codice rosso. Ancora da accertare la dinamica.