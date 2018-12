Stamane hanno firmato il contratti di lavoro a tempo indeterminato i primi 9 dipendenti categoria A, le altre 18 unità sempre di categoria A firmeranno il loro contratto nel 2019 una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione Nazionale Stabilità Finanza Enti Locali che sarà richiesta a gennaio come ha anticipato il sindaco. “La mia amministrazione- ha dichiarato il sindaco Piero Capizzi- al momento del suo insediamento ha trovato, 87 unità di personale precario di lungo corso e 39 di categoria b contrattualizzate nel 2004 a 18 ore . Durante il nostro percorso amministrativo le unità di lavoratori precari si riducono ad oggi a 29 e ai 39 assunti nel 2004 a 18 ore si procederà ad assicurare le 24 ore nei primi 4 mesi dell’anno 2019, in attesa di ottenere l’autorizzazione alla spesa stabile”. Piena soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino per il risultato raggiunto che rappresenta uno degli obiettivi primari del suo programma elettorale . “Ringrazio il segretario generale e i dirigenti – ha concluso Capizzi- alla quale va dato il merito di avere raggiunto gli obiettivi prefissati dalla mia amministrazione riuscendo a dare stabilità e continuità a questi lavoratori che potranno finalmente iniziare un nuovo anno con piu’ serenità insieme alle loro famiglie”.