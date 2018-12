. E’ successo che la direttrice ha chiuso palazzo Mirto per dirottare i custodi a palazzo Abatellis per tenere aperta la mostra di Antonello da Messina. Fuori palazzo Mirto campeggiava un cartello “Chiuso per problemi tecnici”. Una vicenda molto grave che potrebbe ripresentarsi il prossimo fine settimana”. E’ quanto afferma Giuseppe Badagliacca segretario regionale del Csa che chiede di conoscere per quale motivo si stanno verificando questi disservizi.per sabato e domenica per i custodi della Sas, la società partecipata della Regione. Non si comprende perché non si è proceduto in questo senso anziché chiudere palazzo Mirto e dirottare all’Abatellis il personale. Come non si comprendere perché la cassa è stata affidata a una società privata – aggiunge Badagliacca – Tra l’altro queste scelte porteranno alla chiusura della mostra sia nel giorno di Natale e di Capodanno”.