BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) - I carabinieri hanno eseguito questa mattina a Barcellona Pozzo di Gotto (Me), un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di quattro persone G.S., 28 anni, B.C., 33 anni, C.G.F., 35 anni, B.A., 20 anni. I primi tre sono stati portati in carcere, il quarto ai domiciliari. Altre due persone sono indagate.Sono accusati di di estorsione aggravata ai danni del titolare di un esercizio commerciale. L'indagine della procura è cominciata dopo l'aggressione subita lo scorso novembre dal titolare di un' attività commerciale ubicata nella zona della "ex Pescheria", luogo di ritrovo serale dei giovani barcellonesi: l'uomo aveva chiesto il pagamento delle bevande consumate da sei avventori ed è stato invece aggredito con schiaffi al volto senza ricevere soldi.Le indagini attraverso l'acquisizione delle testimonianze e dei riscontri dei sistemi di video sorveglianza, mediante le individuazioni fotografiche, hanno fatto emergere come gli arrestati, anche alla presenza di altre persone avessero aggredito il titolare del locale serale, il quale aveva chiesto alla comitiva il pagamento di circa 60 euro. Le aggressioni sono continuate poi con schiaffi e minacce rivolte sia al titolare che ai dipendenti e con diversi calci alla porta d'ingresso del locale. Alla fine del pestaggio gli aggressori si sono immortalati in foto "selfie" di gruppo.Durante una perquisizione a casa di uno dei due indagati sono state trovate 74 munizioni di diverso calibro e l'uomo è stato denunciato anche per detenzione illegale di munizioni.(ANSA).