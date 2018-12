Salato, dolce e acido. Sono i tre gusti, i tre esperimenti gastronomici, che gli ambasciatori messinesi del Gusto,hanno declinato in panettoni per sostenere il centro clinico Nemo Sud gestito dalla Fondazione Aurora onlus, che si occupa di ricerca e assistenza per pazienti affetti da malattie neuromuscolari. L’iniziativa è nata insieme alla responsabile comunicazione e fundraising di Nemo, Letizia Bucalo e presentata questa mattina al Marina del Nettuno dal giornalista Emilio Pintaldi.Le creazioni sono custodite in un cofanetto di legno prodotto dalla falegnameria Ferrantelli di Alcamo, chiuse dietro un vetro. I tre panettoni sono realizzati con la tecnica del vaso in cottura, un metodo che consente ai tre lievitati di mantenere a lungo le stesse caratteristiche, profumi e consistenza come appena sfornati. Le box sono tutte numerate e in edizione limitata, solo 50 pezzi.“Un’iniziativa nata in pochissimo tempo – ha ricordato Letizia Bucalo – dopo esserci incontrati al Messina Street Food. Ci auguriamo che il tris di panettoni degli ambasciatori possa essere gustato da quei messinesi che decideranno di acquistare un prodotto esclusivo, che coniuga la qualità di tre ottimi prodotti artigianali con la solidarietà. Le persone affetta da malattie neuromuscolari sono oltre 6 mila in Sicilia – ricorda Bucalo - e Nemo Sud ne cura 3mila e 500. Questa iniziativa si unirà ad altre per sostenere l’ampliamento dell’ambulatorio di neuropsicologia, che aiuta prima di tutto l’accettazione della malattia, specie in quelle famiglie con bambini affetti da patologie come la Sma, Atrofia muscolare spinale”.“Siamo tre colleghi, ma prima di tutto tre amici – ha esordito Pasquale Caliri – ognuno con personalità diverse, ma ci armonizziamo benissimo insieme. Abbiamo pensato di fare tre panettoni che rispecchiano lati delle nostre identità: Francesco Arena quello salato, con le ‘identità dell’orto’, il pastry chef Lillo Freni uno dolce e il mio che definisco acido, preparato con zafferano, fave di cacao e lampone”.“Massa di cacao, pere spinelle dell’Etna e rum sono gli ingredienti usati da Lillo Freni: “Siamo molto contenti di sostenere questa campagna a favore di Nemo, attraverso la quale riusciamo ad esprimere noi stessi e la nostra creatività”.Per Francesco Arena, bakery chef, “la solidarietà e vita e noi produciamo cibo che è la fonte principale di essa. Arena ha ideato un panettone salato con verdure disidratate, peperoni rossi, gialli, melanzane, pomodori secchi, mandorle e capperi canditi. “Abbiamo voluto sposare subito la beneficenza – spiega – perché sappiamo quanto è utile il lavoro svolto da Nemo, la a qualità e l’attenzione con la quale aiuta e assiste i suoi pazienti”.Ambasciatori del gusto è un’associazione nazionale che si occupa di promuovere l’enogastronomia nel mondo e la solidarietà è una delle mission fondamentali del sodalizio. La limited box per Nemo Sud è acquistabile in tre punti vendita a Messina: il Marina del Nettuno, la pasticceria Freni e l’antica panetteria Masino Arena.