. A firmarlo è stato il presidente della commissione Urbanistica del consiglio comunale di Palermo, Giovanni Lo Cascio (Pd), che in una nota di ieri ha puntato il dito contro il dirigente, accusandolo di "reiterate assenze". “Le comunico che la Seconda commissione, da me presieduta, ha censurato il suo comportamento per il perdurare della sua assenza in commissione, malgrado i reiterati inviti – scrive Lo Cascio – Inoltre appare irrispettoso che non si premuri a comunicare l’impossibilità a partecipare o non deleghi funzionari a rappresentarla”. Come Livesicilia ha scritto lo scorso ottobre, il capoarea aveva affisso al Polo tecnico di via Ausonia un cartello per evitare "favoritismi di tipo clientelare" con riferimento anche ai politici. Provvedimento che ha urtato non poco la commissione, che ha comunque convocato il dirigente in questi giorni per parlare del settimo bando sul centro storico.