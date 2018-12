PALERMO - "A Faraone, di vero, non sono rimaste nemmeno le penne". La Lega Sicilia con i suoi referenti territoriali Igor Gelarda e Fabio Cantarella spara a zero sulle recenti dichiarazioni del Segretario regionale del Pd definendolo "un personaggio in cerca di..un autore". "Le accuse strumentali e prive di fondamento lanciate dal segretario Pd nei confronti del commissario Lega senatore Stefano Candiani - si legge nella nota - rappresentano la teatralità e la schizofrenia di un partito in grosse difficoltà che denigra per coprire le mancanze proprie. I siciliani non dimenticano i disastri del governo Renzi, di cui Faraone è stato sottosegretario e, soprattutto, l’oscena giunta Crocetta che il neosegretario dei democratici ha tenuto in vita solo per mantenere qualche poltrona"."Noi, da tempo, stiamo lavorando sul territorio per far crescere una nuova classe dirigente, che sostituisca quella di cui Faraone si fa portavoce", ancora la nota che riporta anche le parole del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli: "Faraone non deve permettersi di nominare in alcun modo il comune che rappresento definendolo un 'paesello'. Busto Arsizio è una città virtuosa a livello nazionale, che vanta eccellenze in diversi settori. Il segretario Pd ha sbagliato bersaglio se voleva acuire le divergenze tra nord e sud: a Busto vivono 15mila gelesi, tutti integrati benissimo che collaborano con le istituzioni e quindi anche con la Lega. Da noi non esistono i 'pacchi' anzi se Faraone ne parla vuol dire che ne ha tirati tanti".