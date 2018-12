PALERMO - L'Ars ha approvato all'unanimità il ddl sulla promozione, il sostegno, lo sviluppo delle cooperative di comunità in Sicilia, presentato dalla deputata del M5S Angela Foti: 7 articoli per favorire la coesione, la solidarietà sociale dei territori e in particolare lo sviluppo dei centri urbani di grandi e piccole dimensioni, le comunità locali e montane, a rischio spopolamento e disagio sociale. "La cooperativa di comunità è un modello innovativo di sviluppo sociale ed economico - afferma Foti, che già nella precedente legislatura aveva presentato un ddl analogo, poi riproposto in quella attuale -. E' regolata dalle norme del Codice civile, ma ha come caratteristica quella di essere composta da soci residenti nei territori nei quali la cooperativa opera, siano essi comuni o aree geografiche con una caratteristica comune, e ha come scopo sociale la valorizzazione dei beni culturali, dei patrimoni naturalistici, delle tradizioni locali e dunque l'identità di luoghi. Si tratta di attività, che spesso non trovano uno sbocco e dunque un mercato di riferimento". "Nel resto d'Italia questo strumento normativo e societario esiste già - dice ancora la deputata - con l'approvazione dell'Ars, finalmente sarà possibile anche in Sicilia. Questa legge vuole dare uno strumento anche alle comunità montane, che più volte hanno sollecitato l'Ars a dare loro risposte, capaci di sostenere le comunità e dunque le economie locali, che a causa dell'emigrazione e del calo demofrafico negli anni si sono svuotate". "A Napoli, in un quartiere difficile come quello Sanità, è nata la cooperativa di comunità Paranza, che è riuscita a far tornare a nuova vita le catacombe, per anni lasciate nel degrado - aggiunge - e nell'illegalità più totale. A Triolo, invece, in provincia di Catanzaro, la cooperativa di comunità Scherìa è riuscita a valorizzare alcuni reperti archeologici, coinvolgendo gli abitanti del luogo e i turisti nelle operazioni di scavo".(ANSA).