Il vincitore della terza edizione di X Factor è infatti sbarcato sull'Isola per incontrare i fan e presentare il suo ultimo progetto musicale, nato dal desiderio di “ricominciare da capo, – come lui stesso ha dichiarato in una recente intervista – di forzarmi alla solitudine e al silenzio per prendere nuovi input”. Mengoni è quindi “pronto a correre” nuovamente e lo stesso Atlantico (certificato Oro dopo la prima settimana) è frutto di un peregrinare intorno al mondo. Tra poliedriche influenze culturali e sonorità arabe, latine, africane, portoghesi e cubane nell'album spiccano importanti collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali, come quella con il cantautore britannico Tom Walker. Hola (I Say) è il titolo del loro brano insieme, nonché il terzo estratto dal disco (dopo Voglio e Buona Vita).

L’artista di Ronciglione è stato accolto da un pubblico tanto vario quanto vivace, prontamente munito di pass, e quindi con Cd in mano, in trepidante attesa dell'autografo. Oltre 600 i pass venduti. Il tutto si sta svolgendo con discrezione sotto l'occhio di dieci unità di sorveglianza.

Nella primavera del 2019 Marco Mengoni girerà l’Italia per il suo nuovo tour, di cui sono state già annunciate le prime date.

- Cori, sorrisi, lunghe attese. Ore di euforia quelle che stanno animando la libreria Feltrinelli di Palermo per il firma-copie di Atlantico, il nuovo album di Marco Mengoni, uscito lo scorso 30 novembre, dopo oltre due anni di sosta.