MESSINA - "Per i trasporti sullo Stretto il prossimo anno il gruppo potrebbe inaugurare una nuova nave gemella della Elio, il moderno traghetto ad alta tecnologia che abbiamo messo in servizio quest'anno, che è il primo nel Mediterraneo che ha come carburante Lng, a basso impatto ambientale". A dirlo il responsabile del personale e della comunicazione di Caronte & Tourist Tiziano Minuti durante il secondo meeting dei dipendenti del gruppo a bordo della nave Elio."Anche per le isole minori della Sicilia - continua Minuti - si preannuncia un altro investimento importante per rinnovare la flotta: due nuove navi per Lampedusa e Pantelleria, molto performanti e capaci di attraccare in condizioni meteo marine avverse, perchè spesso c'è un problema di questo tipo. Un gruppo quindi che è solido e ribadisce il suo attaccamento al territorio, e in questo senso ci sono alcune iniziative che portiamo avanti da anni come 'Onde sonore'. Lo facciamo per sopperire spesso alla carenza delle istituzioni, che per mancanza di fondi non possono organizzare iniziative simili. Quest'anno 'Onde Sonore' ha un direttore artistico Max Garrubba, bluesmen tra i più noti del panorama musicale nazionale e la manifestazione artistica sarà sulla nave Elio".