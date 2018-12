Le ferite, insieme ad lieve stato di denutrizione e alle temperature fredde della notte, si sarebbero rivelate fatali per Aid Abdellah, il clochard 56enni di origini francesi trovato morto sotto i portici di piazzale Ungheria.Saranno necessari ulteriori analisi, compresi gli esami istologici, i quali risultati si sapranno entro sessanta giorni.La giovane gli offriva ogni giorno il caffè, quando ha visto che non dava segni di vita ha cercato di svegliarlo, ma per lui era già troppo tardi.Sono stati sentiti commercianti e residenti, tutti i video delle telecamere della zona sono stati estrapolati e, proprio le immagini, hanno permesso in queste ore di identificare un serbo, già sentito ieri dagli inquirenti. Oggi la svolta: i filmati avrebbero immortalato due rom minorenni che potrebbero essere i responsabili dell'aggressione. i palermitani continuano a lasciare fiori e messaggi. Un viavai continuo davanti al bar chiuso da tempo, in cui Aldo trascorreva le sue giornate e le sue notti, insieme all'inseparabile gatto Helios.