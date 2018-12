È il segno che occorre, rapidamente, un intervento legislativo per normare efficacemente, come accade in molti paesi d'Europa, le querele temerarie. Ma è anche la dimostrazione che esiste una magistratura, a Palermo, determinata a far prevalere le logiche e le regole del diritto, senza ossequio per alcuno".

PALERMO - "La mia solidarietà e la mia stima per Accursio Sabella, trascinato in giudizio ed accusato di 'stalking' per aver fatto con schiena dritta il proprio mestiere di giornalista. Un tentativo, naufragato, di dissuadere la libera informazione dal raccontare senza genuflessioni il potere.