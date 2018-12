ALCAMO (TRAPANI) - Si è svolto ad Alcamo, presso la Sala Congressi Marconi, il Christmas Autos Alcamo 2018, la festa di Natale organizzata dal Centro diurno per i disturbi dello spettro autistico. La struttura, in convenzione con l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, ospita decine di utenti in regime semiresidenziale e svolge attività abilitative e riabilitative per le persone autistiche.“È stata l'occasione – ha spiegato il direttore sanitario Vincenzo Cicala – per condividere con le famiglie e le autorità presenti l’attività che abbiamo portato avanti durante tutto l'anno, con la realizzazione di progetti quali acquaticità, libreria educativa, fattoria didattica e cooking autos realizzati all'interno del Centro stesso e al di fuori in collaborazione con le realtà presenti sul territorio”.“Una giornata emozionante – raccontano i direttori Pietro Scozzari e Luigi Marano – perché abbiamo ripercorso il lavoro svolto e visto i progressi fatti dagli utenti. Un traguardo raggiunto grazie alla professionalità di tutto il personale, che svolge questo lavoro con passione e dedizione”.“Oggi – concludono Scozzari e Marano – possiamo dire che le persone autistiche non sono più abbandonate al loro destino, mentre le loro famiglie hanno un importante sostegno sanitario ed educativo, nonché un punto di riferimento a cui fare affidamento. Si tratta di un importante passo in avanti rispetto a qualche anno fa”.Particolarmente emozionante è stata la testimonianza di alcuni genitori, invitati sul palco dal direttore Scozzari, che hanno espresso il loro apprezzamento per i risultati ottenuti dai figli. “Ho trovato delle persone fantastiche – ha detto una mamma – hanno accolto mio figlio come uno di famiglia. Mio figlio è migliorato tantissimo, nell’alimentazione, nella relazione con gli altri, è migliorato in tutto. Voglio ringraziare le mamme che mi hanno consigliato questo percorso e tutti voi per quello che avete fatto”.