La categoria dell'Area Produzione di Confesercenti Sicilia, guidata da Nunzio Reina, ne ha infatti ricevuto in donazione altre trenta. Ad offrirle, la nipote di Antonietta Giarrusso, che era la titolare dello storico negozio di parrucche in via Dante."Un gesto che ho ritenuto doveroso per onorare la memoria della mia cara zia che non c'è più - dice Daniela Carlino -. So che lei avrebbe condiviso la mia scelta, il suo lavoro era rivolto anche ad alleviare con amore le sofferenze delle sue clienti. Sapere che le sue parrucche andranno alle donne che stanno attraversando un momento buio della propria vita mi conforta, specialmente in questo momento, con il Natale alle porte. Averle donate è come far tornare mia zia tra di noi, sono certa che lo avrebbe fatto anche lei"."Un'azione di altruismo e solidarietà che apprezziamo moltissimo - dice Nunzio Reina - e che incoraggia la nostra iniziativa. Ringraziamo Daniela Carlino per la preziosa donazione, saremo così in grado di far fronte alle richieste già arrivate dalle altre province siciliane". Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confesercenti Sicilia allo 0916115048.