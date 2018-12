PALERMO - "Apprezziamo la nomina di Giovanni Siino a Commissario ad acta dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia. Siamo certi che il funzionario regionale, già all'Urega, per molti anni al Genio civile di Palermo e componente nel 2017 dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale all'Energia e ai Rifiuti, svolgerà questa nuova funzione con grande impegno e capacità". Lo si legge in una nota del gruppo parlamentare Udc all'Assemblea regionale siciliana, dopo la nomina decisa all'Assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera.