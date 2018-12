Ad incastrarlo sono state le immagini delle telecamere della zona, che hanno immortalato il giovane insieme ad un minorenne.

Ha ammesso le sue responsabilità il sedicenne rumeno fermato ieri dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Verdi per l'omicidio del clochard Aldo: interrogato fino a tarda sera, è stato trasferito al centro di prima accoglienza Malaspina.davanti al pm della Procura dei Minori, Paoletta Caltabellotta, ha detto di essere fuggito con i pochi soldi che il clochard aveva in tasca, una ventina di euro.- lo chiamavano tutti così - è stato trovato ferito alla testa, sanguinante. Le tasche dei pantaloni erano risvoltate, il suo giaciglio a soqquadro. Nessuna traccia del telefonino, mentre nel suo portafoglio c'erano soltanto i tre dollari "portafortuna". i pochi spiccioli erano stati dunque rubati.: l'uomo, un altro senzatetto, è stato ripreso dalle telecamere e avrebbe fornito fondamentali elementi per rintracciare il giovane rom. Nel suo alloggio sono anche stati trovati gli abiti indossati la notte dell'aggressione. Il clochard di origini francesi sarebbe stato colpito con una spranga, altri uomini che non hanno una casa avevano raccontato di aver notato una persona armata, quella notte.