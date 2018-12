per domeniche e festivi, la Ztl del Cassaro basso estesa per creare weekend lunghi e il Cassaro medio, da via Roma ai Quattro Canti, con una sola corsia percorribile dalle automobili. Palermo si prepara a una piccola rivoluzione della viabilità in centro, in vista delle festività natalizie.e ammirare alberi decorati e le luminarie, che la ditta incaricata dal Comune sta montando proprio in queste ore. Un look natalizio che sconta qualche ritardo, ma che prova a rianimare il commercio cittadino approfittando del lungo periodo di feste che si concluderà con l’Epifania.con l’unica eccezione dell’incrocio con via Mariano Stabile creando, di fatto, una maxi isola pedonale. La restrizione ovviamente non varrà per le biciclette, che potranno circolare ma facendo attenzione ai pedoni. In via Libertà varranno invece le solite regole: festivi e domeniche vedranno chiudere al traffico la carreggiata centrale, lasciando le laterali libere.con via Roma, la limitazione al traffico del fine settimana sarà estesa anche a lunedì 24 e lunedì 31 dicembre, allungando così i weekend. Per il tratto medio del Cassaro, da via Roma ai Quattro Canti, arriva invece una piccola rivoluzione che sarà permanente e non limitata alle feste: la chiusura scatterà dalle 15.30 del sabato alle 7 del lunedì mattina successivo, mentre per i festivi stop alle auto dalle 10 alle 22.30. Quindi tutta la settimana il traffico veicolare è consentito solo in direzione da mare a monte, con una sola carreggiata ristretta da fioriere e le corsie laterali per i pedoni; nel fine settimana e nei giorni festivi invece la chiusura totale.e del centro storico, sempre più polo di attrazione turistica e commerciale – dice il sindaco Leoluca Orlando - Un nuovo provvedimento realizzato in collaborazione e sintonia con i residenti e i commercianti frutto di un percorso partecipato, che tiene conto le esigenze di tutti".sono stati già posizionati a piazza san Domenico, piazza Bellini e piazza Ruggero Settimo, oltre ad altri 27 alberi più bassi sparsi per le circoscrizioni. Al Massimo stelle di Natale, nuovi arredi e palme illuminate, mentre per il concerto del 31 dicembre è ormai certo che sul palco saliranno Red Ronnie e Goran Bregovic.