Una notte di terrore per un ragazzo di origini libiche di 24 anni che studia a Palermo. L'aggressione risale alla notte tra lunedì e martedì, ma la vittima avrebbe presentato la denuncia in commissariato ieri sera.. L'hanno minacciato per poi passare all'azione, facendolo cadere violentemente per terra e seminando il panico.si tratterebbe di un'aggressione a sfondo razzista, ma per il momento la polizia indaga per risalire agli autori della rapina. Pochi giorni prima, durante il fine settimana, a finire nel mirino era stato un venditore ambulante di fiori.anche lui è stato preso a calci e pugni. Su entrambi i casi sono in corso le indagini della polizia. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato gli aggressori in azione.