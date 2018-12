PALERMO - L'idea di un progetto politico unico del centrodestra, "che dia un tetto a chi non si riconosce nel populismo grillino né nella sinistra" piace al governatore Nello Musumeci che però pone un paletto: tutto questo non può avvenire prima delle elezioni Europee, perché in quel caso sarebbe "un cartello elettorale" che "non verrebbe concepito né condiviso" dagli elettori.

che saranno insieme ancora per dieci anni e con un investimento per le casse regionali di un miliardo di euro. Rispetto all'argine dei moderati "contro populisti e sovranisti" lanciato ormai da diversi giorni dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, il governatore ha precisato: "Non credo che serva un argine al populismo. Credo servano una coalizione e un progetto politico che sappiano tornare a parlare all'area più vasta del popolo italiano che è quella dei moderati".all'interno del quale, però, ognuno deve conservare la propria identità". In mezzo, però, ci sono le schermaglie già iniziate, ad esempio, tra Forza Italia e Cantiere popolare: "Pare che ci siano delle difficoltà ed è chiaro che se non si sarà tutti d'accordo sarà difficile varare questo progetto, ma voglio sperare ancora una volta che la Sicilia - le parole del governatore - possa essere laboratorio e anticipare le scelte innovative a livello nazionale". Al momento, dunque, la strada più plausibile resta quella di un accordo in chiave Europee con l'ala autonomista che sostiene il governo a Palazzo dei Normanni.