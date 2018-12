Proprio con un bastone di legno il povero penalista fu picchiato a morte.

Sarebbe deceduto dopo alcuni giorni di agonia in seguito alle ferite riportate. Se davvero l'uomo avesse avuto un ruolo nella vicenda verrebbe smentita la ricostruzione della Procura, certa, anche sulla base di altri filmati e perizie, della colpevolezza degli imputati.

entra nel processo sull'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà. Con il consenso dell'accusa le immagini prodotte dalla difesa di uno dei due imputati sono state acquisite al fascicolo del dibattimento.due minuti prima che Fragalà venisse aggredito in via Nicolò Turrisi, le immagini delle telecamere di un'attività commerciale inquadrano un uomo con in mano qualcosa. I legali di Francesco Arcuri, gli avvocati Filippo Gallina e Michele Giovinco, sostengono che si tratti di un bastone.