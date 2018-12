E così il Comune ha deciso di dialogare con il proprio tesoriere, arrivando a un accordo caldeggiato dalla Ragioneria e approvato dalla giunta con una delibera: 1,8 milioni di euro, anche per non incorrere nella scure della Corte dei Conti.

Una pace che costa all’amministrazione Orlando ben 1,8 milioni di euro: tanto vale la transazione approvata dalla giunta Orlando e che eviterà a Palazzo delle Aquile il rischio di un processo che, con molta probabilità, avrebbe visto l’ente perdere in giudizio.nel 2011 e la Bnl ha più volte detto di non volerlo continuare. Il Comune ha provato per ben sei volte a trovare un sostituto (quattro gare e due procedure negoziate), ma senza mai riuscirci: difficoltà dovuta al fatto che, tra nuove leggi e minor giro di soldi, il servizio ormai non è più considerato appetibile, ma anche alla circostanza che il Comune ha bandito gare a condizioni poco remunerative costringendo, di fatto, la Banca nazionale del lavoro a garantire il servizio anche se contro la propria volontà.per 3,7 milioni di euro. Un processo da cui piazza Pretoria, secondo la propria Avvocatura, sarebbe uscita con le ossa rotte tanto da accantonare 1,5 milioni in vista di una probabile condanna.