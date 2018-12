Andrea Cusumano, ha infatti firmato un atto con il quale congela l’avviso “Festa con i bimbi 2018”, emanato da Palazzo delle Aquile e che avrebbe dovuto finanziare 16 progetti in tutta la città al costo massimo di 160 mila euro. Un bando che aveva però provocato le vivaci proteste delle opposizioni di Sala delle Lapidi che, complici alcuni voti di maggioranza, erano anche riuscite a far approvare un ordine del giorno per devolvere i soldi in favore di alcuni scuole palermitane, Sciascia in primis.però emaneremo un nuovo avviso nell’ambito delle iniziative previste per il 2019 e che sono la naturale prosecuzione di quelle organizzate per l’anno della capitale della cultura: non saranno legate al Natale, ma comunque rivolte alle associazioni”.era chiara, è altrettanto vero che spesso gli ordini del giorno approvati non vengono tenuti in grande considerazione o comunque non sempre producono effetti. Se non fosse che stavolta l’ordine del giorno è stato approvato grazie al voto decisivo di alcuni consiglieri di maggioranza, in aperta polemica con il vicesindaco Sergio Marino.. L’avviso prevedeva due progetti per circoscrizione, uno destinato ai bambini e uno alle famiglie, finanziabili al massimo con 10 mila euro l’uno e proposti da associazioni attive almeno da due anni: un’opportunità non solo per animare i quartieri, ma anche per sostenere le associazioni culturali palermitane. Anche se l’anno scorso, complici i disguidi burocratici, alcuni progetti sono stati realizzati addirittura dopo l’Epifania. Tutto rinviato al 2019, quindi, anche se questo sarà per Palermo il primo Natale, dopo molti anni, senza i progetti e iniziative in giro per la città.