Laura Luelmo, una maestra spagnola di appena 26 anni, è stata sequestrata, violentata e uccisa da Bernardo Montoya, un 50enne con numerosi precedenti penali e oltre 20 anni di carcere alle spalle (17 per omicidio). Laura si era trasferita a El Campillo, in Andalusia, per una supplenza e il 12 dicembre è scomparsa. Il corpo è stato ritrovato seminudo, con il cranio fracassato. Il vicino di casa ha confessato.