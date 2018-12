E' il primo messaggio che si legge tra i fogli in cui è possibile lasciare un pensiero per Aldo. La salma del clochard ucciso nella notte tra domenica e lunedì in piazzale Ungheria, si trova nella camera mortuaria del Policlinico, dove i volontari e gli amici, in queste ore, si recano per rendergli omaggio."Saremo vicini ad Aldo fino all'ultimo", dicono i volontari delle associazioni che da tempo offrivano la proprio assistenza ad Aid Abdellah, che aveva scelto di vivere nel capoluogo siciliano."Non riusciamo ancora a crederci - dice chi si trova al Policlinico - come è possibile fare del male ad una persona così buona? L'aggressione che ha subito per i pochi euro che aveva in tasca ci deve far riflettere, soprattutto se consideriamo che i clochard di quella zona vengono frequentemente presi di mira"."Lavoro in un ufficio che si trova lì e ho assistito coi miei occhi ai raid di alcuni ragazzini - racconta un giovane che ha voluto rendere omaggio ad Aldo -. Sicuramente anche lui era stato infastidito più volte, mi chiedo perché l'area non venisse monitorata maggiormente".Anzi, aveva deciso di creare il proprio giaciglio nei pressi del parcheggio a pagamento, sotto l'occhio della telecamera che alla fine ha permesso di rintracciare il minorenne che l'ha aggredito.- e invece ci troviamo col cuore a pezzi per la perdita di una persona preziosa. Incontrare Aldo era sempre un'esperienza gioiosa, lui non chiedeva mai nulla, aveva sempre qualcosa da raccontare. Quella attuale è una spirale di violenza che mette seriamente a rischio i più deboli. Siamo addolorati per la morte di Aldo, specialmente dopo aver saputo come è andata. Non meritava questa fine, non meritava il male".