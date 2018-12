Esprimo grande compiacimento per il lavoro svolto dell’assessore Armao a cui riconosco, al di là della indiscussa e indiscutibile competenza giuridica che ha posto a sostegno delle tesi accettate dal governo nazionale, l’orgoglioso valore di aver saputo rappresentare le prerogative statutarie e autonomiste della Regione Siciliana - aggiunge -. Prerogative riconosciute a suo tempo per compensare lo svantaggio economico accumulato dalla Sicilia all'indomani della costituzione dello Stato unitario il cui primo bilancio e gli investimenti per le Regioni del nord furono fatti svuotando le casse dell’allora ricchissimo Regno delle due Sicilie. Mi aspetto adesso che lo spiraglio apertosi con il governo nazionale possa diventare un metodo di lavoro per ridare slancio all’economia della nostra Regione e per approdare al pieno riconoscimento delle condizioni di svantaggio derivanti dall’insularità".

PALERMO - "L’autorevolezza morale, la credibilità politica e l’assoluta fermezza del governo Musumeci hanno reso possibile questo primo buon risultato nei rapporti finanziari tra Stato e Regione teso a garantire i diritti del popolo siciliano e a restituire parte delle risorse sottratte dallo Stato a seguito dello scellerato accordo sottoscritto dal governo Crocetta a danno delle ex province siciliane". Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Assemblea regionale siciliana. "