Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 21 dicembre, in Sicilia.1) RAGUSA - Prefettura, ore 11:30 Il Prefetto Filippina Cocuzza consegna i diplomi delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" conferite dal Presidente della Repubblica".2) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala Mattarella, ore 09:30 Convegno dal titolo "Salute mentale, carceri e Rems" organizzato dal Garante dei diritti dei detenuti in Sicilia Giovanni Fiandaca. Partecipano, tra gli altri, il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, il coordinatore della Conferenza dei garanti Stefano Anastasie e i garanti di Toscana e Piemonte Franco Corleone e Bruno Mellano.3) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 09:30 Incontro dal titolo "Evoluzione e prospettive per la previdenza dei dottori commercialisti", promosso alla Cassa pensionistica della categoria professionale (Cnpadc). Partecipa, tra gli altri, il presidente dell'Ente Walter Anedda.4) CATANIA - Municipio, sala giunta, ore 10:00 Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Barbara Mirabella presenteranno gli eventi di fine anno e Capodanno inseriti nel programma #alzatiCatania promosso dal Comune.5) PALERMO - Palazzo Grignani, ore 10:30 Inaugurazione della mostra "La Natività nel mondo". Alle 11 il sindaco Leoluca Orlando, partecipa al tradizionale scambio di auguri.6) ACI CATENA (CT) - Municipio, ore 11:00 Il sindaco Nello Oliveri incontra i giornalisti per il tradizionale scambio di auguri, per tracciare un bilancio consuntivo delle attività svolte e per presentare alcune proposte della programmazione 2019.7) PALERMO - Rettorato, Complesso Monumentale dello Steri, Sala Carapezza, piazza Marina 61, ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione delle novità per il 2019 su assunzioni, nuovi corsi di laurea e bilancio preventivo dell'Università. Partecipano Prorettore Vicario Fabio Mazzola e il direttore generale Antonio Romeo.8) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 15:00 Conferenza stampa sul completamento di una rete di telecomunicazione interamente in fibra ottica in città. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e l'ad di Open Fiber Elisabetta Ripa.9) PALERMO - Palazzo d'Orleans, Sala degli Specchi, ore 15:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il capo della Polizia Franco Gabrielli firmano un "Protocollo d'intesa per la lotta alla mafia attraverso la memoria dei caduti".10) CATANIA - Piazza Università, ore 15:00 Diretta Rai uno per un maxi-banchetto con prodotti solidali allestito dalla Fondazione Telethon per la raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche.11)PALERMO - Astoria Palace Hotel, via Montepellegrino 62, ore 16:30 Manifestazione per le primarie nazionali del Pd con Nicola Zingaretti.12) CALTANISSETTA - Palazzo della Provincia, ore 17:00 Incontro voluto dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulla grave situazione della viabilità nel Vallone del nisseno per ascoltare i sindaci dei comuni interessati e comunicare le iniziative che il governo regionale intende avviare con urgenza per far fronte alla criticità delle principali arterie.13) PALERMO - Istituto Don Orione, via Antonio Pacinotti 49, ore 17:30 Il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa incontra la stampa in occasione di un evento di partito per fare il punto sulle prossime elezioni europee e sull'esperienza nel governo Musumeci. Saranno presenti i parlamentari regionali Eleonora Lo Curto, Mimmo Turano, Giovanni Bulla, Margherita La Rocca Ruvolo e Vincenzo Figuccia.14) LENTINI (SR), ore 20:00 Presentazione del libro di Paolo Borrometi "Un morto ogni tanto", organizzata da Ucsi e Assostampa in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria La Cava e Sant'Alfio.(ANSA)