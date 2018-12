nell'ex Chiesa di San Mattia dei Crociferi, il corteo raggiungerà il luogo in cui clochard aveva deciso di vivere insieme al suo inseparabile gatto Helios. Le spese saranno sostenute dal Comune di Palermo che si occuperà anche della tumulazione al cimitero dei Rotoli.

Il fermo del minorenne individuato dagli inquirenti grazie le telecamere della zona, è infatti stato convalidato. Il giovane, che vive a Ballarò, ha confermato al gip quanto già dichiarato in precedenza, quando è stato rintracciato: "L'ho colpito per prender i soldi che aveva, ma non volevo ammazzarlo". Nelle tasche del senzatetto di origini francesi che tutti chiamavano "Aldo", c'erano circa 25 euro, guadagnati realizzando ritratti per strada, nel centro città.A rafforzare i sospetti già gravi, gli indumenti che indossava quando è stato fermato: erano gli stessi della sera dell'omicidio.Fondamentale, nel corso delle indagini, la testimonianza di un altro uomo senza fissa dimora, un serbo che è stato sentito dai carabinieri 24 ore dopo l'aggressione mortale. Avrebbe aiutato notevolmente gli investigatori, perché sapeva bene chi fosse quel ragazzo che si vedeva nelle immagini.Nel frattempo la città ricorda Aldo ogni giorno: lo fa sotto i portici che informalmente sono già stati dedicati a lui, lo fa portando fiori, candele e lasciando messaggi e poesie su quella saracinesca chiusa da tempo. Proprio lì, domani, Aldo tornerà.