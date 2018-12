I manifestanti percorreranno via Houel, via Goethe, corso Alberto Amedeo con previsto stazionamento in piazza Indipendenza.

Agli automobilisti e agli utenti della strada si consigliano percorsi alternativi; le pattuglie della polizia municipale seguiranno la manifestazione per evitare disagi e la necessaria assistenza.

PALERMO - La polizia municipale informa la cittadinanza che sabato 22 dicembre, alle ore 17 è previsto un corteo di protesta di disoccupati con concentramento e partenza da piazza Verdi fino a raggiungere piazza Indipendenza, sede della presidenza regionale.