PALERMO - Protesta a Castellana Sicula, con i genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo che contestano il modus operandi della nuova dirigente scolastica Maria Filippa Amaradio, insediatasi nello scorso mese di settembre. Secondo i genitori la dirigente avrebbe "stravolto i rapporti tra le famiglie e la scuola in ordine alla gestione degli studenti e delle attività legate alla formazione ed all’istruzione". “Lamentiamo una mancanza di dialogo con la dirigente Amaradio – affermano i genitori che oggi si sono ritrovati presso l’Aula consiliare del Municipio per uno sciopero -. I nostri figli oggi non si recheranno a scuola per rendere evidente lo stato di disagio che si protrae da mesi". Alla dirigente viene contestata la "mancata autorizzazione ad allestire il presepe nella sede dell’Istituto". Ha frapposto presunti rischi per l’incolumità e la sicurezza derivanti proprio dalla realizzazione del presepe che non hanno alcun fondamento".