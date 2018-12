Oggi un gustoso seguito. Con una lettera su carta intestata del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo, il presidente Francesco Greco scrive al Guardasigilli tornando sull'incidente diplomatico di ieri e su quanto ne è seguito.Ieri Greco non era stato invitato al convegno organizzato dal ministero al Palazzo di giustizia di Palermo. L'avvocato aveva manifestato il suo disappunto a Bonafede, che aveva detto che si era trattato di un disguido e che aveva invitato Greco a rimanere, invito declinato dal presidente delle toghe palermitane. La storia però non è finita qui. “Apprendo adesso che sul sito del ministero sarebbe stata pubblicata una nota nella quale si afferma che ero da lei stato invitato tramite Pec (posta elettronica certificata, ndr) e mi era stato riservato un posto in platea”, scrive oggi Greco nella missiva, pubblicata anche su Facebook. “Sa bene, signor ministro, che il contenuto del comunicato del ministero non risponde al vero”, scrive Greco, ricordando di essere. Greco si dice “costernato” per il comunicato del ministero. “Sarebbe bastato – conclude rivolgendosi al ministro grillino – per chiudere quello che lei stesso ha definito uno spiacevole disguido, che dichiarasse il suo rammarico per l'accaduto, piuttosto che far pubblicare dal ministero una nota che fa riferimento a una Pec, come sa mai inviatami”.La nota del ministero comunicava che "è destituita di ogni fondamento la dichiarazione rilasciata ad alcuni organi di stampa dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo, Francesco Greco, secondo cui non sarebbe stato invitato al convegno 'Costruire il futuro della Convenzione di Palermo'. L'invito, come da prassi, è stato. Dalla segreteria dell'avvocato Greco, tra l'altro, lo scorso 17 dicembre. Al presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo era stato anche riservato un posto all'interno dell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia. Il ministro Bonafede si è semplicemente dispiaciuto della mancanza di una rappresentanza degli avvocati nel tavolo dei relatori". Greco ha confermato di avere ricevuto un invito dal presidente della Corte d'appello, si fa notare da fonti del ministero.