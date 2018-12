È stata pubblicata sul sito del Dipartimento Lavoro la graduatoria provvisoria per l'avviso 22 relativo al finanziamento da parte della Regione siciliana dei tirocini extracurriculari. A darne notizia l'assessore regionale del Lavoro, Mariella Ippolito. "Impegneremo 30 milioni per proseguire l'esperienza dei tirocini extracurriculari - ha affermato l'assessore - ampliando la platea dei destinatari a quei siciliani che non hanno i requisiti per accedere al programma nazionale Garanzia Giovani come ad esempio quelli appartenenti alle fasce d'età della popolazione adulta. Per rafforzare le ricadute occupazionali dei tirocini finanziati - ha proseguito ancora la Ippolito - è prevista l'erogazione di un contributo finanziario, il cosiddetto bonus occupazionale, a quelle imprese ospitanti che alla fine del percorso formativo assumono il tirocinante".L'offerta dei tirocini è articolata in tre diverse misure: la prima è rivolta ai giovani disoccupati, o inattivi, in cerca di prima occupazione per la quale è previsto il finanziamento di 2857 tirocini e una spesa di circa 10 milioni; la seconda è destinata agli adulti inoccupati e/o disoccupati per la quale è previsto anche in questo caso il finanziamento di 2857 tirocini e una spesa di 10 milioni; la terza è riservata a giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati con disabilità (di cui alla legge 68/99) e alle persone svantaggiate (di cui alla legge 381/91) per la quale è previsto il finanziamento di 769 tirocini e una spesa di circa 5 milioni. Altri 5 milioni sono invece destinati al finanziamento del bonus occupazionale."Dal momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria - ha affermato l'assessore Ippolito - gli enti ospitanti potranno inviarci le eventuali osservazioni ed una volta esaminate pubblicheremo la graduatoria definitiva".