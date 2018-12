e così il comune di Palermo stanzia 60 mila euro per accogliere i migranti. Il sindaco Leoluca Orlando ha infatti firmato una direttiva per chiedere ai suoi uffici di individuare le risorse per fronteggiare gli effetti del Decreto voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.– scrive il primo cittadino – aumenterà l’insicurezza e l’esclusione sociale a discapito dei migranti e degli ultimi con l’abolizione della protezione umanitaria e la reintroduzione del reato di accattonaggio, porterà un colpo fatale ai servizi di accoglienza che i territori avevano messo in piedi per soccorrere le persone che arrivano in Italia e aumenterà la presenza di stranieri irregolari favorendo marginalità estreme, occupazioni e illegalità”.si ritroveranno senza un tetto, il Professore ha disposto di garantire l’immediata accoglienza di coloro che si ritroveranno senza permesso di soggiorno o fanno ricorso contro la revoca di quello per la protezione internazionale, per chi deve essere rimpatriato e per gli italiani sgomberati perché occupanti abusivi. Con il secondo prelievo dal fondo di riserva, il Comune ha stanziato 60 mila euro per l’emergenza ma il sindaco ha anche disposto anche di individuare immobili per l’accoglienza e di attivare una rete sociale coinvolgendo strutture comunali, ecclesiali e private.