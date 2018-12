PALERMO - I fatti, gli aneddoti, le situazioni più curiose che possono capitare durante le operazioni del seggio elettorale durante le elezioni. Ecco il “Manuale di sopravvivenza del presidente di sezione elettorale”, edizioni Plumelia, scritto del giornalista e scrittore Pino Grasso, frutto di una esperienza maturata sul campo in 40 anni come presidente di seggio. “Con questo libro non voglio insegnare niente a nessuno – afferma l’autore – né tanto meno ricordare le leggi o le norme a cui si deve attenere il Presidente di sezione elettorale in occasione dello svolgimento delle elezioni, ma fornire alle giovani generazioni che svolgono tale servizio, la possibilità di individuare una soluzione ottimale nel caso in cui si possano verificare qualsiasi genere di imprevisti”.La prefazione è stata curata dal professore Gianfranco Marrone, ordinario di “Ordinario di “Semiotica” all’Università di Palermo, il quale scrive: “Fra i generi che costellano l’universo della letteratura, odierna come passata – scrive nella prefazione– i manuali di burocrazia fantasista (attenzione: non fantastica) sono assai rari. Se il maestro del genere è, ovviamente, Franz Kafka, non sono molti quelli che sono riusciti, non dico a imitarlo (ché sarebbe insensato), ma a seguirne il modello. Riuscire a trasformare la cosa più noiosa e ingombrante del mondo – il potere puro degli uffici – in un oggetto letterario interessante e forse anche divertente non è operazione da poco”.La presentazione al pubblico del volume, patrocinato dal Comune di Bagheria, si terrà domenica 23 dicembre alle 18 alla Sala Borremans di Palazzo Butera a Bagheria. Interverranno il sindaco Patrizio Cinque, Silvana Ticali, Giorgio Castelli e Giuseppe Di Salvo. Coordina Filippo Restivo. Al termine “Natale in musica” con Giuliana Arcidiacono al pianoforte e Francesca Corsale al violino.