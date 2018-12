L'incidente si è verificato intorno alle 7 tra viale Lazio e via Sciuti, tra una Fiat Cinquecento ed una Panda Fiat, entrambe guidate da due giovani.Anche il 21enne al volante della Cinquecento è stato trasportato al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.. Durante il rocambolesco incidente è stato anche danneggiato un semaforo. Indagini in corso.