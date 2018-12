PALERMO - Il direttivo dell’SLP-Cisl di Palermo/Trapani, con la presenza del Segretario Generale Luca Burgalassi su proposta del Coordinatore Nazionale Maurizio Affatigato, ha eletto il Segretario Territoriale Filippo Micali che avrà il compito di guidare per i prossimi anni il Sindacato maggioritario dei Lavoratori Postali. Giunge invece a fine incarico, come prevede lo statuto dopo aver dato le proprie dimissioni per aver raggiunto l’età pensionabile, il Segretario Territoriale Diego Cassaro. A lui va il ringraziamento e la stima di tutta l’Organizzazione per il prezioso lavoro e il contributo che ha saputo dare in questi anni all’Slp-Cisl. Accanto al segretario territoriale Micali e al nuovo ingresso di Santo Russo con la delega organizzativa, viene riconfermata Lidia Insinsola con l'incarico di vice segretaria territoriale.