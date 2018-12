che la perseguitava è stato condannato a otto mesi di carcere. L'imputato di 46 anni era accusato di stalking.Si erano conosciuti sul posto di lavoro. Lei impiegata in una concessionaria di macchine, lui agente di commercio. Era nata una relazione, durata da agosto 2014 a febbraio 2015. Poi, la donna smise di crede alla promessa dell'uomo di volersi separare dalla compagna.Telefonate, sms e post su Facebook che partivano da account senza identità e dai nomi fantasiosi: da “Dragodue” a “Non ci sono favole senza draghi”. Ed ancora pedinamenti sul posto di lavoro e appostamenti sotto casa della donna. Nel marzo 2017 l'uomo la inseguì e la tamponò. Da qui la denuncia presentata al commissariato San Lorenzo.che si era costituita parte civile con l'assistenza degli avvocati Mauro Torti e Corrado Nicolaci., il processo si svolgeva in abbreviato, che ha accolto la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero Federica La Chioma, ha riconosciuto una provvisionale alla vittima per i danni subiti.