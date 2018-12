e 160 mila euro per il sociale: a tanto ammonta il secondo prelievo dal fondo di riserva deciso dalla giunta Orlando, che si riduce così ad appena 122 mila euro (oltre a due milioni vincolati).mentre saltano 50 mila euro previsti per i progetti di Natale: dopo l’approvazione in consiglio comunale di un ordine del giorno, infatti, la giunta ha deciso di revocare l’avviso rimandando il tutto al 2019.di euro mentre al Biondo, per il quale è in corso la selezione del nuovo direttore, mezzo milione.