Sono i borghi di Sicilia, uno straordinario patrimonio dell'Isola, che seduce e conquista tanti turisti. Non a caso, negli ultimi anni per quattro volte sono stati comuni siciliani ad aggiudicarsi il premio di Borgo dei borghi d'Italia. L'ultimo Petralia Soprana, nel Palermitano. Questo e altri dodici borghi sono i protagonisti della copertina del nuovo numero di I love Sicilia, che propone ai suoi lettori un Natale al borgo, con una guida alle cose da vedere ma anche da assaporare. E con un focus sugli appuntamenti natalizi tra presepi viventi, zampognari, novene e sfide culinarie.Tra i protagonisti di questo numero, l'imprenditore palermitano Giuseppe Piraino, che ha incastrato il suo estorsore filmandolo con una telecamera nascosta, l'imprenditore del vino Francesco Cambria e lo chef stellato, prima stella catanese, Alessandro Ingiulla. Il numero sarà in edicola da domani, la versione digitale si può acquistare sul sito della casa editrice