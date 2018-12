, alla fine di un anno particolarmente critico. La storica azienda veronese, famosa per la produzione di pandoro e panettoni è stata sul punto di chiudere i battenti, almeno fino alla scorsa primavera. A sostegno dei dipendenti a rischio licenziamento si sono mobilitate le parti sociali, la politica e perfino il presidente della regione Veneto Luca Zaia. La Melegatti è stata quindi salvata in extremis, grazie a un'asta che l'ha vista passare nelle mani della famiglia(anch’essa di Verona), per 13,5 milioni di euro.Ora l'azienda, che ha riassunto 35 persone, è "campione d'incassi" di queste feste natalizie. A comunicare i sorprendenti dati è stato Gianluca Cazzullo, responsabile dell'area commerciale: "Esulta anche il governatore veneto: "E' stata, arrivata a un passo dall'epilogo peggiore e risolta grazie alla determinazione ferrea dei suoi lavoratori e alla lungimiranza di un'impresa che ha creduto nella possibilità di un miracolo.che si è data da fare, avendo capito con grande sensibilità il dramma vissuto dall'azienda".