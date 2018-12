successivamente assegnato all'ufficio Tributi". Lo dice Ottavio Zacco, presidente della commissione composta dai consiglieri Anello, Cusumano, Gelarda e Scarpinato. "U

na scelta responsabile per avviare un bando di assegnazione al fine di poter riaprire una attività commerciale in un luogo strategico per il rilancio del commercio di via Roma e che allo stesso tempo funge da presidio della zona aumentando la sicurezza - dice Zacco -

Mi auguro che a breve sarà pubblicato il bando, iter fondamentale per l'incremento dello sviluppo commerciale della città e per mettere a reddito una proprietà comunale".

PALERMO - "Esprimo apprezzamento nei confronti dell'assessore Gentile per aver accolto la richiesta della Sesta commissione consiliare riguardo la restituzione al patrimonio dei locali di piazza Giulio Cesare, dove fino a qualche mese fa esisteva un bar e