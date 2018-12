PALERMO - Non si conoscono ancora ancora le motivazioni, ma il Tribunale del Riesame ha scarcerato Giuseppe Di Giovanni, arrestato nel blitz sulla nuova Cupola di Cosa nostra. Accolto il ricorso dell'avvocato Giovanni Castronovo.Di Giovanni era stato arrestato negli anni scorsi, ma assolto al temine del processo nato dall'operazione "Panta Rei". Allora come oggi viene indicato come componente della famiglia mafiosa di Porta Nuova, guidata, a fasi alterne, dai suoi fratelli Gregorio e Tommaso. Il primo è uno dei capimandamento che avrebbe partecipato alla nuova commissione provinciale di Cosa nostra, mentre il secondo sta scontando una condanna per mafia.