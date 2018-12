Invitati al tavolo il governatore Nello Musumeci, gli assessori Maria Ippolito e Roberto Lagalla. Gli ex sportellisti sono "figure di sistema" all'interno della formazione professionale (orientatori, progettisti, tutor, integratori, valutatori e amministrativi), di competenza della Regione Sicilia. Il ministero ha deciso di avviare un confronto tecnico per analizzare il problema e verificare le possibili soluzioni. "Andremo consapevoli che la questione vada risolta definitivamente per portarci al passo con le nuove politiche attive del lavoro, le quali vanno considerate in chiave europea e non con anacronistici criteri localistici", dice Ippolito. "Il confronto -aggiunge - arriva dopo una serie di passaggi intermedi, con lo stesso ministro, con la commissione Lavoro del Senato presieduta dalla senatrice Nunzia Catalfo, con Cobas, Usb e Irriducibili della Formazione, interlocuzioni attive che non hanno mai sottovalutato le rivendicazioni di migliaia di lavoratori coinvolti. Sono realisticamente fiduciosa - conclude l'assessore - sulle prospettive che merita la vertenza dopo troppi anni di promesse disattese".